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Moda, Di Monte (Accademia del Lusso): "‘Fashion & Talent' in un luogo che ha ospitato grandi stilisti"

La direttrice Accademica dell’Accademia del Lusso di Roma e Milano, a margine dell’evento-sfilata tenutosi a Roma, in Piazza di Spagna e organizzato dall’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus

Moda, Di Monte (Accademia del Lusso):
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17 settembre 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
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“E' un setting veramente speciale, una cornice importante dal punto di vista anche storico culturale. Siamo in piazza di Spagna, quindi siamo veramente in un luogo che da sempre fa cultura e ha segnato tappe importanti nella storia della città. Un luogo legato alla moda perché qui ci sono state le sfilate più importanti degli stilisti eminenti italiani ma anche stranieri”. Lo ha detto la direttrice Accademica dell’Accademia del Lusso di Roma e Milano, Giuseppina Di Monte, a margine dell’evento-sfilata ‘Fashion & Talent” tenutosi a Roma e organizzato dall’Accademia del Lusso e dall’Università eCampus.

“La moda è sicuramente un comparto importante dal punto di vista economico che dà delle possibilità a tante figure di essere impiegate professionalmente, quindi a un comparto rilevante nell'economia generale del Paese - ha proseguito Di Monte -. Noi siamo l'Italia e siamo i protagonisti, assieme ai francesi, della moda a livello mondiale. Per cui il fatto di porre l'attenzione sulle scuole, sulle accademie e su chi fa formazione ad alto livello è doveroso”.

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