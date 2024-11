Monti (Adsp): ‘Porto Trapani cresce, nel 2025 previsti 25mila passeggeri’

“In questi anni abbiamo adeguato l'offerta infrastrutturale dello scalo di Trapani a quelle che erano le esigenze del mercato. Trapani è una provincia molto bella, accogliente, ricca di cultura, storia, meritava un volume di traffico croceristico differente da quello che aveva. Nel 2025, infatti, al Porto di Trapani sono attesi circa 25mila passeggeri (+113% rispetto al 2024) e 58 approdi, con un incremento del 45%, rispetto ai 40 di quest’anno, confermando la Sicilia meta privilegiata nel panorama turistico internazionale”. Così all’Adnkronos il presidente dell’Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, durante la presentazione dei numeri dello scalo di Trapani, una destinazion in costante crescita. Quest'anno cinque nuove compagnie hanno scelto Trapani come destinazione: Plein Cup con la MS Hamburg, Crystal Cruises con Crystal Serenity, Antarctica Cruises con Sylvia Earle, Phoenix Reisen con Deutschland e Regent Seven Seas Cruises con Seven Seas Mariner.