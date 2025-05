Musk sbarca su Microsoft (anche se gli ha fatto causa)

Durante la conferenza annuale “Build” di Microsoft, il Ceo Satya Nadella ha ospitato un colloquio virtuale con Elon Musk, fondatore (tra le altre cose) di xAI, società dietro al chatbot di intelligenza artificiale Grok. L'incontro ha rappresentato un momento significativo, visto che Musk è impegnato in un’aspra battaglia legale contro OpenAi, che aveva co-fondato, e Microsoft, principale investitore in OpenAi. Nonostante questo, i due hanno raccontato i dettagli dell’accordo tra le due aziende che permetterà ai modelli di Grok di essere ospitati sulla piattaforma cloud Azure di Microsoft.

Nadella ha accolto Musk ricordando i suoi trascorsi da stagista in Microsoft e appassionato di PC gaming, sottolineando l'importanza della presenza di Musk alla conferenza dedicata agli sviluppatori. Musk ha raccontato con nostalgia i suoi primi approcci informatici, partendo dall'MS-DOS fino a Windows 3.1, periodo in cui iniziò a programmare videogiochi.

Musk ha spiegato che Grok 3.5, la prossima versione del modello, utilizzerà le leggi fondamentali della fisica per aspirare a conclusioni più accurate e veritiere possibili. Ha ribadito che questa impostazione è cruciale per la sicurezza dell’AI, enfatizzando che "l'onestà è la migliore politica" e ammettendo che, sebbene ci siano e ci saranno errori, l'impegno costante sarà quello di correggerli rapidamente attraverso il feedback della comunità degli sviluppatori.

Nadella ha espresso entusiasmo per la collaborazione, sottolineando l’importanza di modelli di intelligenza artificiale radicati nella realtà fisica, un punto ribadito anche da Musk con esempi concreti provenienti dalle sue aziende Tesla e SpaceX. Musk ha descritto Grok come uno strumento utile non solo per applicazioni tecniche, ma anche in settori come il servizio clienti, sottolineando ironicamente la "pazienza infinita" delle AI.

Il chatbot Grok è finito nelle scorse settimane al centro di un caso politico, visto che ha iniziato a parlare di “genocidio dei bianchi” in Sudafrica. Musk nei giorni scorsi ha scritto su X che una “modifica non autorizzata” al codice di Grok aveva portato a quel tipo di risposte. Che però sono perfettamente in linea con quanto dice il presidente Donald Trump, tanto che gli Stati Uniti hanno concesso lo status di rifugiati a 59 sudafricani bianchi essendo il paese, secondo il presidente, “fuori controllo”. In questo clima teso, oggi Musk sarà alla Casa Bianca per la visita ufficiale del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che per buttare benzina sul fuoco ha definito i suoi concittadini “dei codardi” per essersi trasferiti negli Usa.