My Selection 2025, Palo (Consorzio Radicchio di Chioggia): “Collaborazione con McDonald’s ciliegina su 100 anni di storia”

"Il radicchio di Chioggia è un prodotto di alta qualità. La collaborazione con McDonald’s è la ciliegina sui 100 anni di lavoro dell’ortolano del chioggiotto”. Lo ha affermato Giuseppe Boscolo Palo, responsabile relazioni esterne del Consorzio Radicchio di Chioggia Igp, alla presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s. Attraverso le nuove ricette selezionate da Joe Bastianich si rinnova l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità e le eccellenze della filiera agroalimentare italiana.