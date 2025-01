My Selection 2025, Widmann (Consorzio Mela Alto Adige): “Con McDonald’s facciamo conoscere le nostre mele”

“Per noi collaborare con aziende grandi, come McDonald’s, è un’opportunità per far conoscere le nostre mele” e farle apprezzare “non solo pure, ma anche come ingrediente di un panino”. Sono le dichiarazioni di Antonia Widmann, coordinatrice del Consorzio Mela Alto Adige, intervistata dall’Adnkronos alla presentazione dell’edizione 2025 di My Selection di McDonald’s. Con le nuove ricette selezionate da Joe Bastianich si rinnova l’impegno di McDonald’s per valorizzare il Made in Italy di qualità e le eccellenze della filiera agroalimentare italiana.