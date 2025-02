Sono numeri in crescita quelli della IX edizione di Myplant & Garden, il Salone internazionale del verde che, a Rho Fiera Milano dal 19 al 21 febbraio, ha visto riuniti i protagonisti della filiera florovivaistica. 55mila mq sviluppati su quattro padiglioni espositivi per oltre 800 brand, nazionali e internazionali, in esposizione e 70 tra convegni e iniziative speciali che hanno riempito il ricco programma dell’evento.