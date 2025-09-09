Nautica, Anastasi (Deloitte Italy): "Settore non in crisi, ma in stabilizzazione"

"Nel 2023 il mercato mondiale della cantieristica nautica ha registrato un +7%, che tocca il valore di 35 miliardi. Riteniamo che sia un dato molto positivo, in controtendenza rispetto all'andamento macro internazionale. Per il 2024 si prevede, invece, un contenimento della crescita: si parla di un -5%, che nel 2025 raggiunge un -2%. A livello complessivo non pensiamo, tuttavia, che sia opportuno parlare di crisi del settore, ma più di stabilizzazione del comparto, anche a fronte di tassi di crescita molto significativi che ci sono stati dal 2020 in avanti. Vi è una crescita o una stabilizzazione del mercato più incentrata sui grandi yacht". E' quanto riferito da Tommaso Anastasi, partner Deloitte Italy, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano.