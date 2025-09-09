circle x black
Gaza City, da Israele ordine di evacuazione immediato: è il primo su larga scala

In vista di una grande operazione di terra contro Hamas. Idf: "Agiremo con maggiore forza"

Gaza - (Afp)
09 settembre 2025 | 07.53
Redazione Adnkronos
Israele ha ordinato l'evacuazione immediata di tutti i residenti di Gaza City, in vista di una grande operazione di terra contro Hamas. "Le Idf sono determinate a sconfiggere Hamas e opereranno nella zona di Gaza City con grande forza, proprio come hanno fatto in tutta la Striscia", ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Forze di difesa israeliane.

L'ordine di evacuazione è il primo su larga scala per tutta la città di Gaza, i precedenti avvertimenti riguardavano solo edifici specifici e le aree circostanti.

Idf: "Agiremo con maggiore forza"

L'esercito israeliano ha dichiarato che agirà con "maggiore forza" a Gaza City. In una dichiarazione pubblicata su X, il colonnello dell'Idf Avichay Adraee ha scritto, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intimato ai residenti del più grande centro urbano della Striscia di Gaza di andarsene: "A tutti i residenti di Gaza City, le forze di difesa sono determinate a sconfiggere Hamas e agiranno con maggiore forza nell'area di Gaza City. Evacuare immediatamente attraverso l'asse Al-Rashid".

"Abbiamo abbattuto 50 torri terroristiche in due giorni, e questo è solo l'inizio della potente operazione di terra per prendere il controllo di Gaza City. Agli abitanti di Gaza City dico: siete stati avvertiti, andatevene subito", aveva dichiarato ieri Netanyahu.

