Nautica, Piana: “Stand Regione Liguria opportunità per piccole imprese”

“Anche quest'anno Regione Liguria sarà presente con il suo stand, in collaborazione con la Camera di Commercio del Comune di Genova, dove le piccole imprese, ma soprattutto le piccolissime, avranno l'occasione di confrontarsi con tutti i clienti a livello nazionale e internazionale per creare ulteriori elementi di sviluppo”. Lo ha detto Alessandro Piana, presidente facente funzioni della Regione Liguria, a margine della conferenza stampa di presentazione del 64° Salone Nautico Internazionale in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi.