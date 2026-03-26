Bernardo Mingrone è stato nominato nuovo ceo di Nexi dal consiglio di amministrazione della società. Mingrone sostituisce il dimissionario Paolo Bertoluzzo. Il nuovo amministratore delegato, dopo una laurea in Economia presso la London School of Economics and Politica Science, ha avuto una carriera nell'investment banking presso Lehman Brothers e Jp Morgan. Terminata l'esperienza, è stato anche Group Chief Financial Officer di UniCredit e Deputy General Manager responsabile Finance e Operations presso Banca Monte dei Paschi di Siena.

"Desidero ringraziare il consiglio di amministrazione e gli azionisti per la fiducia che mi hanno accordato - ha affermato Mingorne -. Sono onorato di guidare il gruppo in questa nuova fase del suo percorso e determinato a valorizzarne appieno le opportunità, al fianco dei nostri clienti e partner in tutta Europa. Sono certo che, grazie alla qualità e all'impegno delle nostre persone, continueremo a rafforzare il nostro posizionamento e a creare valore nel tempo". Nexi "svolge un ruolo essenziale nell'ecosistema dei pagamenti e parte da fondamenta solide: una scala unica a livello europeo, una forte capacità di generazione di cassa e un significativo potenziale di crescita, in un mercato in rapida evoluzione" ha aggiunto.

A congratularsi per la nuova nomina, anche il presidente del Gruppo, Marcello Sala. "Bernardo Mingrone è la persona più idonea a guidare Nexi nella sua nuova fase di sviluppo - ha evidenziato -. Conosce profondamente il Gruppo e porta con sé una comprovata capacità di esecuzione in contesti complessi ed in evoluzione". "Siamo convinti che saprà valorizzare ulteriormente le solide fondamenta del Gruppo e rafforzarne il posizionamento come leader europeo nei pagamenti digitali". Sala ha poi ringraziato l'uscente Bertoluzzo: "Desidero ringraziare anche a nome di tutto il consiglio di amministrazione Paolo Bertoluzzo per il contributo fornito nel percorso di crescita e trasformazione di Nexi che l'ha portata ad essere oggi un'infrastruttura strategica per l'Europa".