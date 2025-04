Operbingo Italia acquista 70% di Codgames

Operbingo Italia, società appartenente al gruppo multinazionale Codere, leader nel mercato del gioco e concessionaria per il gioco lecito, in continuità con la sua ventennale esperienza di partnership strategiche sul territorio, ha siglato l’accordo per l’acquisizione del 70% di Codgames. Il 30% resta nella mani della famiglia Manna. Codgames svolge la sua attività con più di 600 Awp e 200 Vlt operative principalmente in Calabria.

"Siamo lieti di annunciare l’inserimento di Codgames all’interno del gruppo Codere in Italia. Con questa operazione societaria inauguriamo una nuova stagione di collaborazioni in un’area geografica dove, sinora, non eravamo presenti. L’operazione Codgames rappresenta il primo passo verso una politica di inserimento di altre realtà che vorranno diventare parte del nostro network - sottolinea Alejandro Pascual, Regional Manager Europe e Coo Italia –Il nostro obiettivo, da sempre dichiarato, è di unire in un progetto ampio e strutturato soggetti che vogliono guardare al futuro con energia e portando valore al business".

"La nostra famiglia - commenta Armando Manna, storica figura del settore - è felice di aver dato seguito a questo accordo. Abbiamo vagliato diverse proposte che ci sono state avanzate. Codere da subito ci è parso il miglior partner, per la sua grande esperienza, per la sua affidabilità e, soprattutto per la considerazione ed il rispetto dimostrati verso i gestori che decidono di aderire al suo progetto. Siamo sicuri di aver scelto il partner giusto per affrontare le importanti sfide che ci attendono".