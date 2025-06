Pavone (Comune di Milano), ‘Cittadini digitali collaborano alla costruzione dei servizi’

“L’amministrazione del Comune di Milano sta lavorando per rendere i cittadini ‘digitali’, mettendo a disposizione, attraverso vari canali, piattaforme online o anche appuntamenti fisici di divulgazione e di informazione, rispetto a temi quali la cyber security e l’intelligenza artificiale, ad esempio. Se i cittadini sono più consapevoli, se sono ‘cittadini digitali’, sono in grado di apprezzare e utilizzare maggiormente l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale. Gli stessi cittadini che collaborano con il Comune alla co-costruzione di servizi”. Lo ha detto Layla Pavone, coordinatrice del Board per l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, Comune di Milano in occasione della tavola rotonda dal titolo “Ai Governance tra innovazione e regole: una sfida europea” organizzata da Meta e Adnkronos in collaborazione con Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale.