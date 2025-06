Al via il bonus per il posticipo della pensione. L'Inps, con una circolare, annuncia le novità riguardanti la disciplina dell'incentivo previsto dalla legge di bilancio 2025. La norma prevede un'estensione della platea dei soggetti che possono accedere all'incentivo, prevedendo che la misura possa applicarsi ''non solo a favore dei lavoratori che maturino il diritto alla pensione anticipata flessibile, come previsto dalla previgente disciplina, ma anche in favore dei soggetti che raggiungano il diritto alla pensione anticipata'', spiega l'Istituto.

I requisiti

Pertanto, i lavoratori dipendenti iscritti all’Ago o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato entro il 31 dicembre 2025 il diritto alla pensione anticipata flessibile o alla pensione anticipata, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Cosa 'arriva' in busta paga

Il lavoratore che deciderà di posticipare la pensione riceverà in busta paga la quota di contributi Ivs a carico del lavoratore, che non sarà imponibile ai fini fiscali. L'Inps precisa che ''resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota Iva a carico del datore di lavoro. Il regime di non imponibilità si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti alle forme esclusive dell’Ago. Per il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, ''la permanenza dei lavoratori più anziani nel mercato del lavoro non deve più essere vista come un ostacolo all’ingresso dei giovani''. ''E' necessario un cambio di mentalità, che favorisca l'incontro tra generazioni diverse, un obiettivo che può essere raggiunto anche attraverso misure di flessibilità”.