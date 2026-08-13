circle x black
Cerca nel sito
 

Prezzi petrolio in calo, Brent e WTI scendono: quanto costano benzina e diesel oggi

I futures sul greggio Brent sono scesi di 1,29 dollari, pari all'1,5%, a 87,69 dollari al barile. Verde 1,987 euro/l, gasolio a 2,082 euro/l

Barili di petrolio
Barili di petrolio
13 agosto 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I prezzi del petrolio sono scesi di oltre un dollaro nelle prime contrattazioni asiatiche di giovedì, dopo che gli analisti hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sulla domanda globale di petrolio, sebbene le limitazioni dell'offerta abbiano mantenuto i prezzi a livelli relativamente elevati.

I futures sul greggio Brent sono scesi di 1,29 dollari, pari all'1,5%, a 87,69 dollari al barile.

Il greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) è calato di 1,30 dollari, pari all'1,6%, a 81,97 dollari al barile.

I prezzi di benzina e diesel oggi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - giovedì 13 agosto 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,987 euro/l per la benzina e 2,082 euro/l per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,064 euro/l per la benzina e 2,158 euro/l per il gasolio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
petrolio Brent Wti petrolio prezzo petrolio oggi prezzo benzina prezzo diesel benzina prezzo diesel prezzo carburanti prezzo oggi
Vedi anche
Lo spettacolo dell'eclissi visto dalla spiaggia, sole oscurato dalla luna al tramonto - Video
Caso Ranucci, l'avvocato: "Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato" - Video
A Padova inizia a riempirsi PHI12, la piscina con acqua termale più profonda al mondo - Video
Eclissi totale, il fenomeno: quando e come vederla
News to go
Ex Ilva, Federacciai lavora a cordata italiana
Mercati cauti, bene Wall Street dopo dato inflazione - Video
Caso Ranucci, Gasparri 'canta' Branduardi: "Alla fiera di Report non si capisce più chi incontrava chi" - Video
Eclissi, il consiglio dell'oculista: "Ecco come guardarla senza rischi" - Video
Brian May in Spagna a caccia dell'eclissi solare sulle note dei Pink Floyd - Video
Terremoto in Colombia, donna estratta viva dopo 36 ore: la commozione dopo il salvataggio - Video
Ceuta, alta tensione tra migranti e residenti
Ballando con le stelle, Eugenio Finardi nuovo concorrente: "Cosa potevo sognare di più?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza