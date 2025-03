Prosegue l’impegno di Philip Morris International (PMI) per un mondo senza fumo. I sacchetti di nicotina ZYN sono l’ultima novità del portafoglio di prodotti senza combustione di PMI. Lanciati oggi in Italia dall’azienda, i nuovi sacchetti di nicotina ZYN sono composti da bustine di cellulosa, prive di tabacco e pensate per essere una soluzione alternativa per quei fumatori adulti che altrimenti continuerebbero a fumare sigarette tradizionali.