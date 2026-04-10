Pichetto: "In Italia riserve ingenti di petrolio, non ci sono enormi preoccupazioni"

"Per quanto riguarda le riserve petrolifere del nostro paese, abbiamo ingenti riserve. I rapporti a livello internazionale dei grandi player sono tali che non ci sono enormi preoccupazioni, possono esserci su alcune situazioni settoriali come ad esempio il cherosene degli aerei o micro-produzioni che non ci sono a livello nazionale. Abbiamo inoltre un livello di stoccaggi di gas, che sono la principale fonte di energia elettrica, di buon livello. Siamo oltre il 40%. Inoltre a seguito dell'atto di indirizzo da parte del mio ministero nel mese scorso stiamo partendo con i nuovi riempimenti, quindi con i nuovi contratti a riempimento, e non ho preoccupazione nel raggiungere gli obiettivi per la prossima stagione invernale". Lo ha dichiarato ad Adnkronos il ministro dell'ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin.