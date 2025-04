Pizzicaroli (Inps Toscana): “Vogliamo creare una rete di collaborazione tra enti”

“Firenze è una delle nuove province che è stata scelta per sperimentare questa riforma che produce un cambiamento innovativo e significativo per tanti aspetti ma soprattutto principalmente perché cambia il paradigma di approccio al tema della disabilità” Sono le parole di Maurizio Emanuele Pizzicaroli direttore regionale Inps Toscana, intervenuto intervenuto a Firenze al convegno “La riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs. n. 62/2024. Sanità, previdenza e assistenza: come costruire un sistema integrato, efficiente ed inclusivo”.