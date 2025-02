Portelli (Rct): "Il nuovo Terminal Donato Bramante sarà pronto entro il 2025"

"Sono in corso i lavori per la costruzione del nuovo Terminal Donato Bramante che, ci auguriamo, sarà pronto entro la seconda parte del 2025. Sarà una struttura completamente green che migliorerà l’esperienza dei crocieristi che vengono qui a Civitavecchia.” Queste le parole di John Portelli, Direttore Generale della Roma Cruise Terminal (Rct) in occasione della conferenza presso la Sala Comitato dell’AdSP – Molo Vespucci snc a Civitavecchia – illustrando i molteplici interventi infrastrutturali che stanno rendendo il porto di Civitavecchia sempre più funzionale ed ecosostenibile.