Poste italiane, a Bari e Milano le tappe finali di Edufintour

Si è conclusa il 13 novembre, nella suggestiva cornice del Palazzo delle Poste di via Pellicceria a Firenze, la sesta tappa dell’EDUFinTOUR, un ciclo di incontri gratuiti dedicati all’educazione finanziaria. Partito a giugno, il tour ha attraversato numerose città italiane con l’obiettivo di migliorare le competenze dei cittadini su temi finanziari, assicurativi, previdenziali e sulla gestione delle risorse economiche, promuovendo un confronto diretto con gli esperti per compiere scelte più consapevoli e responsabili. L’evento di Firenze avrebbe dovuto coincidere con il traguardo del tour di educazione finanziaria, ma anche grazie all’esteso consenso di pubblico raccolto in ciascuna località, sono state aggiunte anche altre due tappe: il 21 novembre a Bari e il 4 dicembre a Milano.

Un risultato significativo per Poste Italiane, che da sempre si impegna a diffondere la cultura finanziaria attraverso un’offerta articolata di webinar mensili e numerosi materiali didattici disponibili gratuitamente sul sito di Educazione Finanziaria avvicinando i cittadini a temi spesso percepiti come complessi e favorendo un dialogo attivo con esperti e consulenti.