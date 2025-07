Poste Italiane, nuovi contenuti multimediali sull’educazione digitale

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University mette a disposizione nuovi contenuti multimediali interattivi gratuiti per imparare a riconoscere rischi e minacce del mondo online e rafforzare le proprie competenze tecnologiche. Ogni contenuto, sotto forma di quiz o di breve gioco interattivo, è pensato per stimolare la curiosità, rafforzare la consapevolezza e offrire spunti pratici per affrontare con maggiore sicurezza la vita digitale di tutti i giorni. Attraverso sfide a tempo, domande a scelta multipla e scenari interattivi gli utenti potranno testare le proprie conoscenze di tecnologia, sicurezza online, innovazione digitale.

La sezione si propone come uno strumento piacevole e dinamico per consolidare e mettere alla prova le conoscenze acquisite attraverso i contenuti multimediali, con il duplice obiettivo di accompagnare anche i meno esperti in un percorso di alfabetizzazione digitale e stimolare la curiosità di chi desidera approfondire le implicazioni tecnologiche nella vita di tutti i giorni.

Le grandi potenzialità dell’intelligenza artificiale possono però essere utilizzate anche per creare deepfake, video falsi o manipolati con l’obiettivo di veicolare fake news o truffe on line. Saperli riconoscere, apprendere i meccanismi utilizzati per la loro diffusione può metterci al riparo da disinformazione, frodi e malware. Per approfondire questi ed altri temi relativi all’evoluzione tecnologia e digitale, la sezione web di Educazione Digitale mette gratuitamente a disposizione contenuti multimediali come infografiche, podcast, videopillole, webinar e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni e sottotitolati.