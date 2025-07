Poste, la nuova super App è usata da quasi 9 mln clienti

Grande successo per la nuova Super App di Poste Italiane che con quasi nove milioni di utilizzatori attivi, è leader tra le app gratuite in Italia su Apple Store e Google Play. Un risultato che dimostra l’efficacia della strategia digitale di Poste Italiane, che punta a rendere il Gruppo una piattaforma di relazione e connessione con i clienti, offrendo in modalità omnicanale servizi di qualità e tutte le novità relative all’offerta. E infatti, le innovazioni di prodotto e di servizio verranno veicolate tramite l’app di Poste Italiane che diventerà unica per tutti i prodotti e i servizi offerti dal Gruppo. L’App, che prende il nome dell’azienda stessa (Poste Italiane) ed è identificabile con la lettera P blu su fondo giallo.

L’App Super P rappresenterà quindi l’unico punto d’ingresso per l’intero ecosistema dei servizi offerti dal Gruppo, guidato da Matteo Del Fante, ed è stata progettata per offrire un’esperienza digitale completa, sicura e intuitiva, con l’obiettivo di rendere la vita più semplice ai 46 milioni di clienti di Poste Italiane. La Super App, porterà al superamento progressivo delle precedenti applicazioni (BancoPosta e PostePay), offrendo continuità operativa attraverso le stesse credenziali di accesso già in uso. Dal 30 giugno è partita la migrazione dei clienti con App BancoPosta verso la nuova App Poste Italiane, completata il 22 luglio con la dismissione dagli store digitali. Sarà avviata ad ottobre la migrazione dei clienti da App Postepay che permetterà di raggiungere entro fine anno circa 16 milioni di utenti sulla Super App.

Il suo vero punto di forza della Super App è infatti l’integrazione in un’unica piattaforma di un ampio numero di servizi che in passato erano distribuiti su diverse app, semplificando drasticamente l’esperienza utente e rendendo ancora più immediato l’accesso al mondo Poste Italiane.

La Super App P è personalizzata in base alle preferenze del singolo cliente. Nel contesto digitale rappresenta un cantiere in costante evoluzione. Sono previsti ulteriori sviluppi, in particolare sul fronte della personalizzazione, grazie anche all’impiego dell’intelligenza artificiale. La piattaforma si adatta ai comportamenti, alle abitudini di utilizzo e alle esigenze di ognuno. Gli utenti possono anche personalizzare l’app in autonomia e scegliere lo stile dell’interfaccia (come il dark mode), modificare le dimensioni del carattere o ordinare i “mondi Poste” secondo le proprie esigenze di utilizzo quotidiano e selezionare l’ufficio Postale preferito o le operazioni più frequenti. La personalizzazione dell’esperienza anticipa le esigenze dei clienti in maniera intelligente e permette ad ogni cliente di avere la sua.

Con l’App “P” è possibile prenotare il proprio turno all’ufficio postale e precompilare alcuni moduli e documenti, velocizzando le operazioni allo sportello. L’App permette di amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio. Inoltre, è possibile gestire le polizze assicurative, controllare le linee telefoniche fisse e mobili, tenere d’occhio le forniture di energia, senza dimenticare la possibilità di spedire pacchi e posta. In pochi click si possono fare ricariche e bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat e domiciliare le bollette, pagare bollettini, bolli auto e moto ed effettuare pagamenti PagoPa. Con la pratica funzione “Mappe” è possibile cercare non solo l’ufficio postale più vicino o quello più comodo, ma anche i Punto Poste e i Punto Lis, i locker per ritirare o mandare indietro i pacchi. La funzione Mappe dà anche la possibilità di trovare gli Atm Postamat e le cassette postali, oltre agli spazi filatelia e ai negozi che aderiscono a ScontiPoste, il programma di cashback di Poste Italiane.

Un’importante novità è il wallet digitale, uno spazio unico dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà, spedizioni e prenotazioni. Include anche la possibilità di inquadrare un Qr Code in ufficio postale o su poste.it per identificarsi in maniera rapida. I dati sono visibili solo dopo l’autenticazione, garantendo sicurezza e privacy. L’App introduce anche la “Passkey”, un sistema di accesso rapido tramite impronta digitale o riconoscimento facciale, eliminando la necessità della password, anche in caso di cambio smartphone, in linea con i nuovi standard internazionali definiti dall’alleanza Fido con l’obiettivo di semplificare l’esperienza e la sicurezza degli utenti.

In tema di corrispondenza e pacchi, oltre all’invio di spedizioni e al loro tracciamento, è disponibile il nuovo servizio gratuito PostePlus, che consente di scegliere dove e quando ricevere un pacco in arrivo, impostare indirizzi preferiti, riprogrammare date di consegna entro 15 giorni e ricevere notifiche in tempo reale. Inoltre, attraverso l’App si può anche effettuare il ritiro online di raccomandate e atti giudiziari abilitati dal mittente. Un’altra funzione distintiva è il prelievo senza carta, che consente di ritirare contanti con lo smartphone sia dagli Atm Postamat sia nelle tabaccherie PuntoLis, semplicemente inquadrando un Qr Code.

Con la SuperApp, Poste Italiane rafforza il proprio ruolo di leader nazionale nei servizi digitali integrati, contribuendo alla modernizzazione del Paese e consolidando il proprio posizionamento tra i principali operatori europei del settore. L’iniziativa si colloca infatti all’interno del piano di trasformazione digitale del Gruppo, che mira a semplificare i servizi, ridurre la frammentazione degli strumenti digitali e ampliare l’accesso alle soluzioni online, anche per le fasce meno digitalizzate della popolazione.

Grazie alle sue caratteristiche di semplicità d’uso l’App P è stata eletta Prodotto dell’anno 2024 nella categoria “App - Simple Experience”. Inoltre, è risultata fra i vincitori del Mf Banking Innovation Award, nella categoria “Value Proposition per la Clientela Privata” e dei Digital Experience Awards, per la categoria “Best Mobile App Experience”.