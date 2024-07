PosteGoFresh, servizio refrigerato per consegna a domicilio prodotti alimentari

PosteGoFresh è il nuovo servizio di Poste Italiane per il trasporto di prodotti alimentari freschi acquistati online, con consegna a domicilio in 24/48 ore e la garanzia della temperatura controllata lungo tutto il percorso logistico. Il servizio è dedicato alle aziende di prodotti di e-commerce, che hanno l’esigenza di un servizio di trasporto logistico sicuro e di qualità. Il servizio nasce dalla collaborazione di Poste Italiane con MLK Fresh, la joint venture nata dalla controllata MLK Deliveries, che ha attivato una piattaforma per le consegne programmate, attraverso la quale il cliente può scegliere giorno e fascia oraria di consegna.

La società Mazzocco srl, che fa parte del gruppo Italtrans, è invece partner per la fornitura della piattaforma logistica del freddo. PosteGofresh assicura una gestione attenta e accurata di tutte le fasi della logistica con una temperatura controllata 0-4° su tutti i passaggi della filiera, dal ritiro dei prodotti presso il magazzino venditore fino alla consegna al cliente nella fascia oraria prescelta. I clienti possono contare inoltre su un'ampia copertura geografica.

Sono già oltre 25 i capoluoghi, con relativa provincia, coperti dal servizio PosteGoFresh (Torino, Genova, Milano, Pavia, Lodi, Como, Varese, Cremona, Mantova, Bergamo, Brescia, Verona, Vincenza, Padova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Firenza, Prato, Pistoia, Empoli, Livorno, Roma) che sarà esteso gradualmente sul territorio nazionale.