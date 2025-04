Postepay Connect, ora disponibile anche per titolari Carta di debito Postepay

In collaborazione con TgPoste.it

PostePay Spa ha saputo creare un posizionamento distintivo nel panorama dei servizi di pagamento, grazie alla sinergia e all'integrazione dei prodotti e dei servizi del proprio ecosistema. Questo approccio innovativo si concretizza in particolare con l’offerta PostePay Connect, la soluzione digitale e integrata che combina la praticità di una Carta PostePay Evolution con la flessibilità dei servizi di telefonia Postemobile. In linea con il proprio percorso evolutivo, PostePay Spa ha ora voluto estendere i vantaggi di questa offerta anche ai titolari di Carta di debito Postepay collegata al conto corrente BancoPosta.

Richiedendo Postepay Connect in qualsiasi ufficio postale i clienti potranno abbinare la propria Carta di debito Postepay al piano telefonico PosteMobile Connect Back 200 con minuti/Sms illimitati (Sim soggetta a condizioni di uso personale) e 200 Giga ogni mese. È previsto il cashback fino a 4 euro al mese per i Giga del piano non utilizzati nel periodo. L’importo verrà accreditato direttamente sulla Carta Postepay Evolution o sul conto corrente BancoPosta al quale è associata la Carta di debito Postepay.

L’offerta presenta anche altre funzionalità esclusive, tra queste il rinnovo automatico del piano tariffario o la possibilità di acquistare giga aggiuntivi in App con addebito diretto sulla Carta Postepay Evolution o sul conto corrente BancoPosta associato alla Carta di debito Postepay; l’opzione G2G per trasferire i Giga del piano tra due Sim Connect; la comodità di gestire pagamenti e servizi di telefonia in un’unica piattaforma, direttamente in App Postepay e in App Poste Italiane. Grazie a soluzioni integrate come Postepay Connect, l’Azienda punta a rivoluzionare il modo in cui i clienti interagiscono con la vasta gamma di servizi e prodotti presenti nell’ecosistema Postepay, rispondendo in modo innovativo, connesso e digitale ai bisogni quotidiani delle persone.