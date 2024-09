Premi: Fondirigenti, 4a edizione 'Giuseppe Taliercio' per tesi laurea competenze manageriali

Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi da 3.000 euro ciascuno a giovani meritevoli che abbiano ottenuto un voto di laurea non inferiore a 105/110 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Statistica, Marketing, Comunicazione

Fondirigenti, il Fondo interprofessionale di Confindustria e Federmanager, leader in Italia per la formazione del management, nel quadro delle proprie attività di promozione della cultura manageriale tra le giovani generazioni, annuncia l'avvio dell’edizione 2024 del Premio Giuseppe Taliercio. Il Premio è destinato a laureati under 30 che abbiano discusso, tra il 2 ottobre 2023 e il 31 ottobre 2024, una tesi magistrale sul management e la formazione. Il concorso prevede l’assegnazione di tre premi da 3.000 euro ciascuno a giovani meritevoli che abbiano ottenuto un voto di laurea non inferiore a 105/110 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Statistica, Marketing, Comunicazione.

“La continua evoluzione della cultura manageriale - sottolinea Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti - è uno dei principali ingredienti per il consolidamento della competitività del nostro sistema produttivo. Con questo premio, vogliamo non solo trasmettere l’eredità valoriale di Giuseppe Taliercio alle giovani generazioni, ma anche favorire la ricerca sulle competenze più innovative e sostenibili per accompagnare questa evoluzione”.

Le tesi candidate dovranno avere per oggetto le competenze manageriali e il ruolo del management in una di queste macroaree tematiche: innovazione e transizione digitale; leadership, cambiamento e governance; sostenibilità, benessere organizzativo e hr; finanza, marketing e comunicazione. Le candidature possono essere presentate dal 3 settembre al 31 ottobre 2024. Per partecipare, è possibile consultare il regolamento completo sul sito di Fondirigenti (www.fondirigenti.it). I vincitori saranno annunciati entro dicembre 2024, sempre sul sito web della Fondazione.