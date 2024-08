Caserta, Firenze e Terni con 37°C, Ferrara e Forlì con 36°C, Milano e Roma con 34°C. Ecco quali sono le temperature attese per il primo giorno di settembre in Italia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la nuova prepotente espansione dell’anticiclone Caronte con il caldo africano previsto per altri 7 giorni. Almeno fino all’inizio di settembre, il termometro salirà in molte zone del Paese oltre i 35-37°C con picchi di 39°C specie in Sardegna e Puglia. Nelle prossime ore non mancheranno però dei temporali, anche forti sull’Appennino centro meridionale e sul Basso Tirreno: al mattino i primi fenomeni sono attesi tra Sicilia e Calabria, nel pomeriggio su tutta la dorsale appenninica e zone limitrofe, con i rovesci più potenti in Sicilia e sull’Appennino Campano. Le temperature, nonostante questi acquazzoni, saliranno fino a 36°C a Caserta, Taranto e Terni, mentre si ‘fermeranno’ a 35°C a Benevento, Firenze, Lecce e Roma.

Da giovedì e fino a domenica 1 settembre il caldo aumenterà e i temporali diminuiranno: gli ultimi acquazzoni sono attesi intorno allo Stretto di Messina fino a venerdì, poi il weekend sarà tipico del Solleone. Ricordiamo che il ‘Solleone’ è il periodo di gran caldo che, nel nostro clima, comprende generalmente l’ultima decade di luglio e la prima metà di agosto: il nome deriva dal composto di Sole e Leone (segno dello zodiaco), perché in quel periodo il Sole si trova in tale segno. Ebbene, questo tipico ‘Solleone’ diventerà in questa settimana ‘Sol-Vergine’, stando al segno zodiacale di questi giorni; il ‘Sol-Vergine’ non sarà differente dal ‘Solleone’: ritroveremo lo stesso caldo africano, lo stesso sole cocente di fine luglio-inizio agosto, e tutto questo non è normale.

L’unica cosa normale, che appare dalle ultime emissioni modellistiche, è il probabile crollo di tutto questo super caldo anomalo durante la prossima settimana: al momento, sembra che una profonda perturbazione atlantica possa ‘entrare a gamba tesa’ da mercoledì 4 settembre portando un crollo termico e secchiate di acqua. Ovviamente questa è una tendenza da confermare, prepariamoci intanto a vivere una settimana di ‘Sol-Vergine’ caldo come il ‘Sol-Leone’ estivo.

Giovedì 29 agosto 2024

Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: qualche rovescio tra Lazio e

Abruzzo. Al Sud: temporali su Appennini e zone vicine.

Venerdì 30 agosto 2024

Al Nord: sole e molto caldo. Al Centro: soleggiato e molto caldo. Al Sud:

temporali in Calabria, più sole altrove.

Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo con Caronte.