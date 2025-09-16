Primerent, +20% ad agosto e fatturato previsto oltre i 22 mln

Nell’estate 2025, il dibattito sul turismo italiano si è concentrato su una percepita contrazione della domanda interna e su una nuova selettività nei comportamenti di viaggio. Se da un lato alcune destinazioni tradizionali hanno risentito di cambiamenti nelle abitudini dei viaggiatori, dall’altro è cresciuta la ricerca di esperienze su misura, flessibili e di alta qualità — capaci di rispondere a un’idea più consapevole e personale di vacanza. In questo contesto, Primerent si conferma un punto di riferimento per la mobilità premium su quattro ruote: il primo semestre del 2025 ha registrato una crescita del +10% del fatturato con una previsione di chiusura d’anno a oltre 22 milioni di euro, consolidando il trend già positivo del 2024 e rafforzando la leadership dell’azienda nel segmento luxury.

Durante l’estate, la performance è stata ancora più significativa: +6% a luglio e +20% ad agosto nei noleggi, grazie a una forte domanda da parte di viaggiatori internazionali e italiani che scelgono soluzioni di mobilità su misura, esclusive e confortevoli. Il fatturato previsto per fine anno supera i 22 milioni di euro, a conferma di un modello solido e in evoluzione. Nel periodo gennaio-giugno 2025, Primerent ha gestito oltre 2.300 contratti di noleggio, il 60% dei quali da clienti internazionali, in particolare provenienti da Stati Uniti (11%), Regno Unito (5%) e Brasile (5%).

“Il nostro obiettivo – racconta Nicola Contaldi, General Manager di Primerent – è accompagnare il cliente verso un nuovo concetto di mobilità, in cui l’auto non è solo un mezzo, ma un’estensione del suo stile di vita. Sempre più viaggiatori internazionali ci scelgono non per ‘noleggiare un’auto’, ma per vivere un’esperienza su misura”.