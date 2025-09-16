circle x black
Cerca nel sito
 

Primerent, +20% ad agosto e fatturato previsto oltre i 22 mln

Primerent, +20% ad agosto e fatturato previsto oltre i 22 mln
16 settembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell’estate 2025, il dibattito sul turismo italiano si è concentrato su una percepita contrazione della domanda interna e su una nuova selettività nei comportamenti di viaggio. Se da un lato alcune destinazioni tradizionali hanno risentito di cambiamenti nelle abitudini dei viaggiatori, dall’altro è cresciuta la ricerca di esperienze su misura, flessibili e di alta qualità — capaci di rispondere a un’idea più consapevole e personale di vacanza. In questo contesto, Primerent si conferma un punto di riferimento per la mobilità premium su quattro ruote: il primo semestre del 2025 ha registrato una crescita del +10% del fatturato con una previsione di chiusura d’anno a oltre 22 milioni di euro, consolidando il trend già positivo del 2024 e rafforzando la leadership dell’azienda nel segmento luxury.

Durante l’estate, la performance è stata ancora più significativa: +6% a luglio e +20% ad agosto nei noleggi, grazie a una forte domanda da parte di viaggiatori internazionali e italiani che scelgono soluzioni di mobilità su misura, esclusive e confortevoli. Il fatturato previsto per fine anno supera i 22 milioni di euro, a conferma di un modello solido e in evoluzione. Nel periodo gennaio-giugno 2025, Primerent ha gestito oltre 2.300 contratti di noleggio, il 60% dei quali da clienti internazionali, in particolare provenienti da Stati Uniti (11%), Regno Unito (5%) e Brasile (5%).

“Il nostro obiettivo – racconta Nicola Contaldi, General Manager di Primerent – è accompagnare il cliente verso un nuovo concetto di mobilità, in cui l’auto non è solo un mezzo, ma un’estensione del suo stile di vita. Sempre più viaggiatori internazionali ci scelgono non per ‘noleggiare un’auto’, ma per vivere un’esperienza su misura”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
turismo italiano mobilità premium noleggi auto esperienze su misura
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza