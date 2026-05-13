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Quotti Tubi (Fiera Milano), "stesse sfide per trasporto merci e persone"

13 maggio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La scelta di unire Transpotec Logitec e NME-Next Mobility Exhibition nasce dall'esigenza di costruire una visione comune del settore dei trasporti, mettendo in relazione logistica delle merci e mobilità delle persone. Attualmente, sia la movimentazione delle merci sia la mobilità delle persone stanno attraversando una fase estremamente complessa, condizionata da tensioni geopolitiche che hanno innescato il rincaro dei costi energetici e del petrolio. Si tratta di criticità trasversali che colpiscono duramente l'intera filiera". Così Sara Quotti Tubi, Head of Energy & Transportation Exhibitions di Fiera Milano, in occasione dell'apertura della diciannovesima edizione di Transpotec Logitec e della terza edizione di NME.

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