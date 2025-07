Ravetto (Lega): "Per attrarre investimenti occorre stabilità"

“Un elemento chiave per la competitività del Paese e per poter attrarre investimenti, è la stabilità. Questo Governo ha i numeri che la garantiscono. È un valore importante che sta avendo degli effetti positivi sull’Italia. Abbiamo avuto l'autorizzazione alla settima tranche del Pnrr che ammonta a 18,3 miliardi. Il nostro è il Paese che, a livello europeo, ha il primato di perseguimento degli obiettivi”. Lo ha detto Laura Ravetto, membro della 10ª Commissione - Attività produttive, Commercio e Turismo alla Camera dei deputati, commentando il rapporto Global attractiveness index (Gai), 'termometro dell’attrattività di un Paese'. I risultati dell’edizione 2025 del Gai, sviluppato da The European House – Ambrosetti, "danno indicazioni e conferme sulla direzione presa dalla politica e dalla classe dirigente tutta”, evidenzia Ravetto.

Tra le criticità emerse dal report il tema salariale, ma dall’altro lato “il tasso di occupazione è in aumento di 408 mila unità rispetto allo scorso anno - ricorda Ravetto - e cosa importante, sul nostro Paese aumentano i dipendenti (16 milioni e 400 mila persone) e gli autonomi (5 milioni e 223 mila)”.

Il Gai fa “molta leva sulla formazione - si sofferma la Ravetto - Le imprese chiedono una formazione specifica per le loro esigenze. Bisogna trovare un momento d’incontro in cui le imprese formano le persone”, identificando questa opportunità nella riforma degli ITS del Ministro Valditara con la formula 4+2 e la possibilità di accedere alle Its Academy. Infine, la deputata si sofferma sul dato evidenziato dal Gai riguardo le Pmi che “per il 78% riferiscono di situazioni regolatorie differenti come barriera alla concorrenza. Mi posso trovare d'accordo - afferma - purché si parli di uniformità di regolamentazione che tiene conto delle specificità”, conclude.