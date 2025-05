Rebuild 2025, Cocci (Coima REM): "Per noi è momento per raffrontarsi su diverse tematiche"

“Con gli altri operatori del settore, in questa edizione, possiamo scambiare idee e opinioni sulle tendenze di mercato, tecnologia, innovazione e sostenibilità” E’ il commento di Samuel Cocci, director property manager di Coima REM, all’edizione 2025 di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio. Dedicata all’edilizia sostenibile, la kermesse permette di fare il punto sul presente ed il futuro del comparto delle costruzioni, in cui le nuove tecnologie digitali saranno sempre più protagoniste.