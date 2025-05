Rebuild 2025, Micelli (Iuav): "Vogliamo dialogare con le istituzioni per trasmettere l’innovazione industriale"

“E’ importante trasmettere alle istituzioni l’innovazione industriale in modo tale che si ‘cristallizzi’ questa innovazione. Organizzare nuovi processi che istituzionalmente si facciano caricare di veicolare l’innovazione in processi stabili e duraturi diventa fondamentale”. Lo spiega Ezio Micelli, presidente del comitato scientifico di Rebuild e professore di Estimo e valutazione economica dei progetti all’università Iuav di Venezia, all’undicesima edizione di Rebuild, la due giorni in svolgimento al Centro Congressi Riva del Garda (TN) il 6 e 7 maggio.