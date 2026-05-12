Rebuild 2026: Albarelli (Riva del Garda Fierecongressi), 'pensare la casa come infrastruttura a 360 gradi'

"Quando si parla di infrastruttura della casa, il tema è vario e per noi infrastruttura significa non parlare di casa solo da un unico punto di vista, ma da tutti i suoi aspetti, quindi dal punto di vista delle regole del capitale, della finanza e sociale, da tutte le visioni che possono convergere verso un unico obiettivo". Così Alessandra Albarelli, Direttrice Generale Riva del Garda Fierecongressi, intervenendo alla dodicesima edizione REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn): due giorni, 22 conferenze, 80 speaker, 3 workshop per affrontare le sfide del settore più urgenti dei prossimi anni.