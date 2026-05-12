circle x black
Cerca nel sito
 

Rebuild 2026: Anzelini (Itea), 'necessario pensare a soluzioni per rispondere a emergenza abitativa'

12 maggio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Itea ha a disposizione 10.600 alloggi, di cui mille sfitti. Questo è un problema che va assolutamente risolto e che stiamo cominciando a risolvere in modo abbastanza efficiente. E' evidente, però, che anche se riusciamo a rimettere in circolo tutti gli immobili che abbiamo a disposizione, non risolviamo o non diamo una risposta sufficientemente significativa al problema della casa. Motivo per cui stiamo per uscire con una indagine di mercato, per comprendere dove sul territorio trentino ci sia la possibilità di avere delle realizzazioni acquistandole o realizzandole in proprio". Sono le parole di Anzelini Sergio, Presidente Itea Amministratore Unico - Patrimonio del Trentino, in occasione della dodicesima edizione REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn): due giorni, 22 conferenze, 80 speaker, 3 workshop per affrontare le sfide del settore più urgenti dei prossimi anni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza