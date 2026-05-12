Rebuild 2026: Anzelini (Itea), 'necessario pensare a soluzioni per rispondere a emergenza abitativa'

"Itea ha a disposizione 10.600 alloggi, di cui mille sfitti. Questo è un problema che va assolutamente risolto e che stiamo cominciando a risolvere in modo abbastanza efficiente. E' evidente, però, che anche se riusciamo a rimettere in circolo tutti gli immobili che abbiamo a disposizione, non risolviamo o non diamo una risposta sufficientemente significativa al problema della casa. Motivo per cui stiamo per uscire con una indagine di mercato, per comprendere dove sul territorio trentino ci sia la possibilità di avere delle realizzazioni acquistandole o realizzandole in proprio". Sono le parole di Anzelini Sergio, Presidente Itea Amministratore Unico - Patrimonio del Trentino, in occasione della dodicesima edizione REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn): due giorni, 22 conferenze, 80 speaker, 3 workshop per affrontare le sfide del settore più urgenti dei prossimi anni.