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Rebuild 2026: Bonatta (Itas Assicurazioni), 'opportunità di confronto e dialogo sul futuro dell'housing'

12 maggio 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
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"Rebuild è una manifestazione a cui partecipiamo da più edizioni ed è molto importante per Itas Assicurazioni, soprattutto perché offre l'opportunità di ragionare con una platea di interlocutori che ci permettono di fare valutazioni e considerazioni sul futuro dell'housing, nel caso specifico di quest'anno, e sulle migliori tecnologie e pratiche in uso. Il confronto e il dialogo generano per noi sempre delle opportunità di crescita, di valutazione del nostro operato e delle possibilità di miglioramento del patrimonio che ci troviamo a gestire per i nostri soci assicurati". Sono le parole di Alessandro Bonatta, Direttore Real Estate and Sustainability - Itas Assicurazioni, intervenuto nel corso del panel 'La decarbonizzazione come motore di efficienza per la sostenibilità sociale e ambientale', svoltosi nel contesto della della dodicesima edizione REbuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

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