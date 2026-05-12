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Rebuild 2026, Dell’Erba (Federcasse): "La casa è un bene primario, servono mutui sostenibili e capitale paziente"

"Le banche di territorio devono continuare a sostenere famiglie e comunità con credito a lungo termine e relazioni stabili"

12 maggio 2026 | 16.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“La questione abitativa oggi è apertissima: c’è bisogno di case, ma soprattutto di case a costi ragionevoli. E per acquistare una casa servono strumenti di credito sostenibili e accessibili”. Lo ha dichiarato Augusto Dell’Erba, Presidente di Federcasse, intervenuto in collegamento nel corso della dodicesima edizione di REbuild, l’evento dedicato all’innovazione sostenibile nel mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn).

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Secondo Dell’Erba, la crescente finanziarizzazione del sistema bancario rischia di ridurre l’attenzione verso il credito destinato all’acquisto delle abitazioni. “I mutui per la casa richiedono tempi lunghi e una logica di investimento orientata al lungo periodo. Non sempre questo tipo di operazioni viene premiato dai mercati finanziari, ma si tratta di investimenti essenziali per la società”, ha sottolineato.

Nel suo intervento, il presidente di Federcasse ha ribadito il ruolo centrale delle banche di credito cooperativo nel sostenere famiglie e territori. “Le banche di comunità hanno un patrimonio costruito nel tempo che appartiene ai territori di riferimento. Per questo possono svolgere una funzione sistemica nell’accesso alla proprietà della casa, che resta un bene primario”, ha affermato.

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Rebuild 2026 mutui sostenibili capitale paziente abitativa credito sostenibile
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