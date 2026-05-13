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Rebuild 2026: la casa come infrastruttura di benessere collettivo al centro della XII edizione

13 maggio 2026 | 14.32
Redazione Adnkronos
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L'housing come motore di innovazione sociale, ambientale ed economica: rigenerazione urbana, accessibilità delle abitazioni, efficienza energetica e coesione delle comunità diventano priorità condivise. E' questo il cuore della dodicesima edizione di REbuild 2026, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro Congressi di Riva del Garda (Tn), il cui titolo è, appunto, "Housing Remix. Nuove soluzioni per l'abitare". L'edizione 2026 ha portato sul palco esperienze di retrofit profondo, industrializzazione off-site, digitalizzazione dei processi e nuove politiche pubbliche, con l'intento di costruire un modello di sviluppo che riduca il consumo di suolo, crei valore per i territori e renda il settore delle costruzioni più competitivo, trasformando la casa da prodotto a infrastruttura di benessere collettivo.

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