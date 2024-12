Renty Car Rental: la storia del successo del noleggio auto

in collaborazione con: Renty

“Quando ho incontrato per la prima volta il mercato dell'autonoleggio, questo era competitivo ma poco sviluppato e necessitava di un servizio migliore e dell'automazione”. Queste parole di Yevhen Parokhod, fondatore di Renty.ae auto service, hanno determinato il percorso di una nuova attività di noleggio negli Emirati Arabi.

A partire dal 2018, Renty porta una nuova visione nel mercato dell'autonoleggio degli Emirati Arabi Uniti. Il founder Renty.ae combina una facile prenotazione online, una flotta di centinaia di vetture, tra cui oltre 350 opzioni di lusso e una comoda scelta tra auto di varie classi. Nel 2024, l'azienda è cresciuta in tutto il mondo con una varietà di servizi di autonoleggio per i clienti provenienti da diversi paesi del mondo. Per ogni proprietario di startup, la storia di Yevhen Parokhod diventa un grande esempio di sviluppo dell'industria automobilistica.

La storia ha inizio

Nonostante il leggero aumento del segmento delle auto di lusso, la situazione generale degli acquisti di auto è stata frustrante nel periodo 2018-2022. La crisi di COVID-19 e dei semiconduttori ha causato il declino del settore. Pochi clienti erano pronti ad acquistare veicoli ad alto costo. Nel frattempo, i clienti avevano ancora bisogno di veicoli affidabili e di processi di prenotazione semplici. Secondo il fondatore, il principio chiave di Renty è “centrare il cliente: "rispettare, ascoltare e superare le sue aspettative”. Le sfide non devono distrarre dallo scopo e dall'ispirazione principali.

Né il COVID, né le sfide iniziali hanno distratto Yevhen dall'obiettivo. “Il mio obiettivo è diventare il numero uno nel mercato dell'autonoleggio. La leadership ci permetterà di cambiare il mercato più velocemente e di attrarre i professionisti più talentuosi nella nostra azienda”, afferma. Fattori esterni come la pandemia sono stati ulteriori motivi per sperimentare un formato online.

Gli Emirati Arabi Uniti sono una destinazione comune per le giovani imprese, che vogliono sperimentare e portare nuove idee commerciali. Il Paese è stato scelto come prima destinazione per Renty. “Negli ultimi tre anni la qualità è cresciuta molto. Siamo felici di avere dei concorrenti così seri; ci mantiene costantemente energici e non ci permette di rilassarci”.

A partire dal 2024, Renty stava raccogliendo una flotta di veicoli per qualsiasi richiesta. Attualmente, Renty offre fuoristrada come Lamborghini Urus e Hyundai Santa Fe 2025, oltre a opzioni sportive. Gli appassionati di veicoli di lusso scelgono la Ferrari F8 Tributo Spyder, la Ford Mustang, l'Audi F8, la BMW XM, ecc. I modelli di auto elettriche hanno guadagnato popolarità negli ultimi anni.

Un mercato online per il noleggio di auto e yacht

Nel 2024, Renty è un aggregatore su larga scala con opzioni di noleggio di auto e yacht. L'azienda copre quattro destinazioni negli Emirati: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah e Ras Al Khaimah. “Trovate un'auto dei vostri sogni in 60 secondi”, afferma il sito ufficiale, e non mente.

Utilizzando i filtri estesi e la ricerca delle auto, gli utenti possono trovare opzioni di auto esotiche, auto familiari e yacht a noleggio. La scelta è davvero ampia: dalle Bentley nuove di zecca ai veicoli Volkswagen più economici. Il noleggio avviene proprio qui. Gli utenti selezionano un'auto e una data di noleggio, fanno domanda e pagano in anticipo. I clienti possono scegliere tra noleggio orario, giornaliero o mensile.

Renty è stata la prima azienda negli Emirati Arabi Uniti a offrire il noleggio senza deposito cauzionale. L'azienda offre anche il leasing di auto, comprese quelle di lusso. Infine, la consegna delle auto negli aeroporti e in tutta Dubai è totalmente gratuita.

L'assistenza clienti è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per trovare i migliori abbinamenti per ogni richiedente. Nel complesso, Renty tende a creare un ambiente conveniente, dove il noleggio dell'auto è una questione di minuti. I 4,7 punti di Trustpilot dimostrano che l'idea è riuscita. Su questo portale di recensioni, i clienti ringraziano Renty per i viaggi di fine settimana, il noleggio di auto aziendali e le esperienze di auto sportive.

Il rapido miglioramento è stato possibile grazie a un grande team, unito dalla stessa idea. Yevhen apprezza molto il suo team come persone che lavorano con lui. “Perché abbiamo successo? Piacciamo alle persone. Siamo sinceri. Conosciamo il valore del denaro e della reputazione. Non siamo avidi. I nostri profitti sono un'opportunità per investire in nuovi sviluppi, tecnologie, servizi migliori e branding. Le persone lo sentono molto bene”, afferma.

L'azienda di autonoleggio non si ferma qui

“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio, bisogna continuare a muoversi”. Renty ha già conquistato il suo posto tra i principali servizi di autonoleggio, ma la storia non si ferma qui.

I piani per il 2025-2026 sono determinati. Con l'apertura di nuovi uffici ad Abu Dhabi, negli Stati Uniti e in Arabia Saudita, Yevhen Parokhod prevede di aumentare significativamente il parco macchine. Il noleggio di yacht è un altro punto di crescita. Renty offre già il noleggio di yacht da crociera e da festa negli Emirati Arabi Uniti. La flotta sta migliorando e il team lavora su ulteriori opzioni di noleggio. Attualmente i clienti possono scegliere tra imbarcazioni per 1-2 persone per un viaggio romantico e imbarcazioni per feste e crociere per oltre 100 persone.

Come altro ramo di sviluppo, Renty sta espandendo la sfera del noleggio di auto accessibili. Le auto elettriche e familiari non sono meno richieste nelle destinazioni turistiche. Combinando auto di lusso, yacht e veicoli accessibili, il CEO punta a raddoppiare il numero totale di noleggi nel prossimo anno.

Comfort e un tocco di lusso formano la nuova visione del noleggio auto

Il noleggio auto di Renty copre diverse esigenze e occasioni. Si tratta di un servizio di noleggio conveniente senza deposito per le esigenze quotidiane. Ecco cosa dice Yevhen a proposito della politica di non deposito: “Abbiamo visto che le persone non capivano perché dovessero pagare un sacco di soldi, quindi i depositi stanno rallentando la crescita e diminuendo la conversione. È pericoloso, ma abbiamo trovato una soluzione comoda e sicura per i clienti e per Renty.ae”. Oltre che per le esigenze quotidiane, i clienti noleggiano auto per viaggiare, per trascorrere occasioni speciali e come parte dell'esperienza turistica. Il servizio multifunzionale è una via per lo sviluppo complessivo dell'industria. “Per me è importante mostrare all'intero mercato delle auto a noleggio come svilupparlo e come costruire un servizio migliore per le persone, in modo che questo settore riceva benefici e profitti.”

Questo articolo è stato scritto sulla base di un'intervista con il fondatore di Renty.ae(http://renty.ae/), Yevhen Parokhod:

https://www.linkedin.com/in/yevhen-parokhod-51799575/

https://www.instagram.com/yevhenparokhod