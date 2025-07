Rifiuti, Cial: costate crescita della raccolta differenziata di alluminio in Abruzzo

Nel 2024, l’Abruzzo ha registrato una solida crescita nella raccolta differenziata dell’alluminio, con una media regionale del 65% e performance particolarmente positive in particolare nella Provincia di Chieti, dove la resa ha superato i 900 grammi per abitante. Sono i dati presentati da Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio.

“L’Abruzzo è una regione in cui la crescita della raccolta differenziata dell’alluminio è il risultato di un dialogo costruttivo tra amministrazioni locali, gestori ambientali e cittadini - dichiara Stefano Stellini, direttore generale di Cial - La Provincia di Chieti, in particolare, dimostra quanto anche nei territori in fase di consolidamento si possano raggiungere rese elevate".