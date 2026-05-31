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RiminiWellness chiude l'edizione 2026, +15% di presenze, 400 brand espositori

La presenza internazionale cresce del 25%

RiminiWellness ha proposto 2.000 ore di allenamenti - (foto ufficio stampa)
RiminiWellness ha proposto 2.000 ore di allenamenti - (foto ufficio stampa)
31 maggio 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

RiminiWellness 2026 si è chiusa oggi alla Fiera di Rimini segnando un +15% di presenze complessive, mentre quelle internazionali crescono del 25%, con presenze estere da 140 Paesi. La ventesima edizione ha ospitato oltre 400 brand espositori e un nutrito numero di professionisti, buyer e appassionati da tutto il mondo. I giornalisti accreditati sono stati 670. Trenta le start up di settore presenti. Per quattro giorni, RiminiWellness ha proposto 2.000 ore di allenamenti e 12 palchi sempre attivi. Nell'area Active sono state presentate discipline inedite per lo stare in forma e nuove evoluzioni delle attività più consolidate.

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Sono 120 i buyer ospitati da 36 Paesi, grazie alla collaborazione con Ice Agenzia, dagli Usa, mercato leader nel settore del fitness e del benessere, dal Golfo, dall’Asia Centrale e dal Nord Africa. Presenze che si sommano 150 stakeholder, opinion leader ed esperti delle principali organizzazioni mondiali del settore. Tra gli appuntamenti internazionali dell’edizione 2026, il World Active Summit, con l'obiettivo di fare dell'attività fisica una priorità dell'agenda globale della salute pubblica; il Global Fitness Leaders Meeting, confronto tra rappresentanti di oltre 20 Paesi su formazione e standard internazionali; l'Osservatorio Valore Sport di Teha (The European House Ambrosetti).

La quarta edizione di RiminiWellnessOff, in collaborazione con il Comune di Rimini, ha inoltre coinvolto appassionati e sportivi con 200 appuntamenti tra Parco del Mare, spiaggia, centro storico ed entroterra.

Riproduzione riservata
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Tag
Fiere RiminiWellness Fitness Benessere Attività fisica Salute pubblica
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