Rixi: “Cold Ironing e sviluppo portuale: Civitavecchia al centro del rilancio marittimo nazionale”

Rixi: “Civitavecchia è il porto croceristico più importante in Italia, abbiamo bisogno di un porto moderno, di riqualificare intere aree, di avere la possibilità di gestire in maniera armonica il tessuto cittadino intorno e lo sviluppo del porto. Vuol dire investimenti, riqualificazione ambientale, come stiamo facendo oggi col Cold Ironing” ha detto Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in occasione della cerimonia della posa della prima pietra del cantiere "Cold Ironing" presso Darsena Traghetti Area Nord del Porto di Civitavecchia.