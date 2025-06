Rotelli: "Quando troveremo partner perfetto apriremo capitale"

"Non è una cosa nuova parlare con fondi o altri gruppi ospedalieri. Incontriamo fondi e investitori, potenziali partner ogni settimana. Quando troveremo partner perfetto apriremo il capitale". Lo ha detto oggi il vicepresidente del Gruppo San Donato, Paolo Rotelli, intervenendo alla conferenza per la presentazione del bilancio 2024 del Gruppo, in corso all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, rispondendo a una domanda sulla possibile apertura del capitale del gruppo in seguito al riassetto della governance. Ed ancora: "Stiamo investendo in varie aree, come il diabete, le maculopatie e il trattamento di patologie neurologiche come le demenze. Tutti noi potremo invecchiare con tranquillità. Siamo nella top 10 per qualità della ricerca e ringrazio Trump per aver cancellato i finanziamenti a tanti istituti stranieri. Il gruppo San Donato vuole fare Europe Great Again".

Le prospettive future del Gruppo San Donato "continuano a crescere". "Abbiamo davanti a noi grandi potenzialità in Polonia, dove lavoriamo principalmente per il Ssn polacco, e in Italia invece abbiamo grandi prospettive di poter continuare a lavorare insieme alle assicurazioni. Da qui al 2030 abbiamo un piano economico finanziario molto ambizioso con una crescita di circa 60 milioni all'anno e di cui almeno 30-40 di Ebitda ogni anno". Il Gruppo valuta anche di "continuare l'espansione in Europa", ad esempio in Romania "dove a oggi fatturiamo già circa 10 milioni di euro all'anno. Stiamo pensando che oltre a un ufficio lì sarebbe interessante acquisire una struttura o un gruppo importante". Oltre la Romania, occhi puntati sull'Albania: "Qualche settimana fa eravamo a Tirana e abbiamo incontrato il Primo Ministro. Lì abbiamo un bel progetto". Da un lato l'università, ha spiegato Rotelli, "con un double degree sia in medicina che in infermieristica" e poi "una collaborazione così da migliorare l'efficienza del loro principale ospedale pubblico e questo per imparare il mercato".In conclusione "se poi ci troviamo bene, quanto ci siamo trovati qualche settimana fa, andremo a investire e costruire strutture o ad acquisire".

"In questi prossimi anni, noi vorremmo essere l'attore che crea un grande gruppo ospedaliero europeo" perché "non ci sono gruppi multunazionale da più di 3 miliardi di euro di fatturato". "Crediamo - ha poi sottolineato Rotelli - che le scienze italiane debbano seguire la via di Fca e di Luxottica quindi diventare delle grandi aziende quotate internazionali. In sanità questo vuol dire un giorno creare un'azienda quotata che è connubio fra un'assicurazione e un enorme gruppo ospedaliero europeo. In Europa oggi c'è ancora tantissimo spazio per concentrarci".

Per rendere il Ssn più efficiente "ci vogliono 30 miliardi in più in sanità, non in missili". "Se vogliamo che in Italia non ci siano più liste d'attesa aggiungiamo 30 miliardi al Fondo Sanitario Nazionale - ha ribadito Rotelli -, è importante aumentare il budget. La Francia e la Germania spendono il 9, il 10% del Pil in salute e non ci sono due anni di attesa, l'Italia spende il 7%. Come vogliamo curare le persone spendendo così poco?". Secondo il vicepresidente di Gsd "non c'è bisogno di una riforma in Italia" perché "abbiamo già il modello migliore, quello Beveridge: uno paga le tasse e le tasse finanziano le cure".

"Ogni prestazione solvente che facciamo - ho concluso - è un posto in più che si libera per chi usufruisce del sistema sanitario nazionale. I 422 milioni di fatturato solventi generati nel 2024 sono migliaia e migliaia di prestazioni di cui persone in mancanza di altri mezzi se non il Ssn hanno potuto beneficiare".