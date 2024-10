Saint-Gobain inaugura nuovo parco fotovoltaico all’insegna della sostenibilità

A di Vidalengo di Caravaggio nella provincia di Bergamo, lo stabilimento di Saint-Gobain, che produce isolanti per l'edilizia e in particolare lana di vetro, ha inaugurato un nuovo parco fotovoltaico adiacente all'impianto produttivo, che produrrà 4,65 Megawatt di potenza elettrica, migliorando di molto la sostenibilità dello stabilimento. Un grande impianto fotovoltaico per rendere ancora più sostenibile una delle aziende più importanti di Caravaggio, che da decenni è un pezzo importante del tessuto sociale ed economico di Vidalengo.