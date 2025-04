Salone del Mobile.Milano 2025, magazine firmato Netweek in regalo ai lettori

Il meglio della manifestazione con interviste esclusive ai protagonisti e un focus sul tessuto produttivo locale, pilastro del made in Italy

Milano non è solo la capitale della moda, ma anche del design: un primato che si rinnova ogni anno grazie al Salone del Mobile.Milano, la cui 63° edizione si terrà dall’8 al 13 aprile nei padiglioni espositivi di Fiera Milano Rho. Un evento iconico, vetrina delle ultime tendenze dell’abitare e punto d’incontro dell’industria dell’arredamento che ha nella Lombardia il proprio epicentro non solo nazionale, ma mondiale. Per celebrare questa eccellenza, Netweek dedica al Salone un magazine esclusivo, ormai una tradizione consolidata.

Un regalo imperdibile per i lettori, che troveranno la pubblicazione in omaggio con il Giornale di Erba e il Giornale di Cantù sabato 5 aprile e con il Giornale di Monza e il Giornale di Seregno martedì 8 aprile. Non solo, centinaia di copie saranno distribuite negli hotel del capoluogo lombardo e al Salone stesso dove i visitatori potranno sfogliarne alcuni numeri.

In 100 pagine ricche di contenuti, il magazine raccoglie il meglio della manifestazione – Fuorisalone incluso – con un focus sugli eventi clou e interviste esclusive ai protagonisti: Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano; Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo; Carlo Urbinati, presidente di Assoluce (questo è l’anno della mostra biennale Euroluce); Marva Griffin Wilshire, curatrice del SaloneSatellite; Annalisa Rosso, voce autorevole dei talk previsti dal programma.

Ma c’è di più. Insieme a Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, e Marco Bellasio, presidente del settore Arredo di Confartigianato Como, il magazine offre un’analisi approfondita sull’andamento del comparto, pilastro dell’economia italiana e locale, oggi alle prese con la sfida dei dazi annunciati da Trump.

Spazio anche alle mostre e alle installazioni del Salone e del Fuorisalone, raccontate con dettagli che puntano a catturare l’energia creativa che invade la città. Netweek si conferma così al fianco dei lettori e del tessuto socio-economico-produttivo locale, nel cuore pulsante dei territori che rappresenta. Un impegno che si riflette in ogni pagina di questo progetto speciale, pensato per informare, ispirare e valorizzare un’eccellenza tutta italiana.