Salute, prevenzione e risorse: le sfide della sanità all'evento Adnkronos Q&A

Le difficoltà strutturali, dalle liste d'attesa alla carenza di personale e di risorse, impongono nuove strategie per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Prevenzione, gestione delle malattie croniche e ritorno alla centralità del paziente sono obiettivi che possono cambiare la prospettiva di intervento. Con l'innovazione, e la trasformazione digitale, a spingere il cambiamento. Sono i temi che saranno al centro dell'evento per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A, 'Salute, prevenzione e risorse: le sfide', in programma il 15 aprile al Palazzo dell'Informazione di Roma.

Sarà l'occasione per presentare una nuova rilevazione, effettuata sondando gli utenti del sito adnkronos.com e dei profili social dell'agenzia, sulla percezione che gli Italiani hanno della sanità pubblica e di quella privata, sulle esigenze e le aspettative che si modificano. Ne discuteranno esponenenti istuzionali, dal ministro della Salute Orazio Schillaci al sottosegretario Marcello Gemmato, dal presidente dell'Istitito Superiore di Sanità Rocco Bellantone, ai presidenti di Famindustria, Marcello Cattani, e di Egualia, Riccardo Zagaria, ed esponenti della politica.

Tre panel entreranno poi nel merito dei temi principali, mettendo a confronto manager, rappresentanti delle categorie ed esperti di settore. Il primo, 'Le riforme per la sanità, dalle liste d’attesa al personale': le Regioni si stanno muovendo per accorciare le liste d’attesa e dare risposte concrete ai cittadini. A che punto siamo? I numeri, e le denunce delle associazioni, dicono che la carenza di personale e la disomogeneità territoriale mettono ancora a rischio l'effettività del diritto alla salute. Come ripartire dai dati?

Il secondo, 'Verso una nuova legislazione farmaceutica': l’invecchiamento della popolazione aumenta l’incidenza delle malattie croniche e pone nuove esigenze anche per i pazienti affetti da malattie rare, che richiedono un accesso più rapido alle nuove cure. Il sistema sanitario va adeguato alle nuove sfide di salute. In quale direzione deve andare una riforma della legislazione farmaceutica? Dalla normativa sull’accesso ai farmaci al controllo della spesa farmaceutica; dai servizi sanitari erogati dalle farmacie al rafforzamento della rete sul territorio

Il terzo, 'Salute e tecnologia, la corsa dell’AI': i passi in avanti fatti e le sfide ancora da vincere. Come rafforzare i link tra la ricerca e la sanità per quello che riguarda le tecnologie e, in particolare, l'intelligenza artificiale? Insieme agli investimenti, resta centrale il tema delle competenze e, di conseguenza, quello della formazione.