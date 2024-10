Trasporto aereo, in sciopero oggi - venerdì 11 ottobre - per 4 ore i lavoratori Enav e Technosky. Lo sciopero, rendono noto Filt Cgil e Uiltrasporti, inizierà dalle 13 e terminerà alle 17.

Si tratta della "prima azione di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo Enav e Technosky per protestare contro un rinnovo del contratto carente ed iniquo", spiegano i sindacati di categoria. Lo sciopero riguarderà i lavoratori Enav di Palermo mentre per Technosky, oltre allo sciopero nazionale di 4 ore, protesteranno i lavoratori di Bari, Brindisi e Milano.

Allo sciopero, si spiega, seguiranno altre azioni di protesta già a partire dal 12 novembre. Azioni che "continueranno fino a quando le richieste dei lavoratori non verranno soddisfatte".

Le motivazioni dello sciopero

"Come organizzazioni sindacali - proseguono Filt Cgil e Uiltrasporti - abbiamo condotto sin da subito in maniera costruttiva una trattativa che dotasse le lavoratrici e i lavoratori del gruppo di un rinnovo a tutela dell’alto valore delle professionalità e del lavoro di tutti. Al contrario l’azienda lo scorso 25 luglio ha deciso di sottoscrivere, solo con alcune sigle sindacali, un rinnovo che riconosce aumenti salariali minimi e assolutamente insoddisfacenti, solo in cambio di maggiore flessibilità, e solo ad una piccola parte dei dipendenti, escludendo in questo modo buona parte dei lavoratori del Gruppo. Chiediamo all’azienda di riaprire il confronto per modificare ed integrare questo rinnovo, attualmente insufficiente, e per sostenere la nostra vertenza abbiamo avviato una serie di assemblee su tutto il territorio nazionale che stanno riscontrando grande interesse da parte di lavoratrici e lavoratori".