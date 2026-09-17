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Sertori (Regione Lombardia): "Idroelettrico è strategico, indennizzi a comuni che ospitano centrali"

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17 settembre 2026 | 17.14
Redazione Adnkronos
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"Tra tutte le energie rinnovabili, la produzione idroelettrica è l'unica programmabile. Svolge quindi un ruolo determinante per mantenere in equilibrio la rete che poi distribuisce questa energia. Quindi, atteso che c'è un ruolo strategico per tutto il Paese, è chiaro che i territori che ospitano queste grandi centrali hanno la necessità di avere degli indennizzi, che sono sotto forma di canoni". Così Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica della Regione Lombardia, intervenendo oggi a Valdidentro, in provincia di Sondrio, alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Valtellina - Valchiavenna di A2a. Insieme ai risultati del bilancio, il Gruppo ha presentato anche il progetto Teti, un robot subacqueo autonomo per la rimozione dei sedimenti accumulati all'interno dell'invaso idroelettrico.

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