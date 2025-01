Sgb Humangest Top Employer Italia 2025 per sesto anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo Sgb Humangest Holding ha ricevuto la prestigiosa certificazione Top Employer Italia, il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR (gestione risorse umane) al fine di contribuire al benessere delle persone e migliorare l'ambiente lavorativo. Il Programma Top Employers ha certificato circa 2.400 aziende in 125 Paesi di tutto il mondo. “Una conferma a garanzia di grande qualità e altissima professionalità” si legge in una nota del Gruppo.

Sgb Humangest Holding – Gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di ricerca e selezione del personale, gamification, recruiting, formazione, outsourcing, logistica e payroll – anche quest’anno ha guadagnato la conferma della certificazione, rilasciata alle aziende che raggiungono gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey, risultando all’avanguardia nei venti diversi topic della Survey con rispettive Best Practices, tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing. “È un grande onore per tutti noi ricevere, per il sesto anno consecutivo, questo riconoscimento ambito e prestigioso a livello mondiale - ha dichiarato Barbara Garofoli,ceo Sgb Humangest Holding - La nostra People Strategy non è semplicemente un insieme di iniziative, ma un impegno concreto, una promessa. È il nostro modo di dimostrare quanto crediamo nelle persone e nel loro potenziale, accompagnandole nella crescita e costruendo insieme un futuro basato su talento, inclusione e benessere.” Anche per il nuovo anno il Gruppo ha deciso di mettere ‘le persone al centro’ tracciando un percorso che le accompagni nella crescita professionale e personale. “Leader for Tomorrow” è il progetto di Talent Management con cui, attraverso assessment e colloqui individuali, si mira a comprendere le potenzialità di ciascuno per costruire un percorso di crescita che valorizzi il talento e permetta a ognuno di esprimere il meglio di sé.

“La People Strategy 2025 riflette la nostra convinzione che il vero valore del Gruppo SGB risieda nelle persone. È grazie alla loro dedizione, al loro talento e alla loro energia che possiamo guardare al futuro con fiducia e ambizione. Ringraziamo il Top EmployersInstitute per aver nuovamente riconosciuto l’eccellenza del nostro impegno e del nostro operato.” ha concluso Garofoli. Da sempre Sgb Humangest Holding crede che la formazione continua sia il vero motore del cambiamento. Per questo, nel 2025, saranno introdotte attività di mentoring e coaching, percorsi dedicati allo sviluppo della leadership e strumenti che permettano ai manager di misurare il loro impatto nella crescita del team. Dopo l’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere, il Gruppo Sgb continua a impegnarsi nell’ambito della Diversity& Inclusion. Ascoltare è il primo passo verso l’inclusione: per questo sono state avviate diverse survey tese a raccogliere le opinioni e i bisogni di tutta la popolazione aziendale. Tuttavia inclusione significa anche poter garantire un benessere autentico e condiviso, perché solo in un ambiente sano, in cui sentirsi rispettati e valorizzati, è possibile dare il meglio di sé. Per questo motivo, il Gruppo promuove iniziative volte al benessere psicofisico e si impegna a diffondere una cultura aziendale inclusiva, trasformando la diversità in un punto di forza.