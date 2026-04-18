Sicilia, Gruppo Gandolfo lancia 'Gan Energia'

Dalle origini nel commercio di gasolio agricolo nel 1975 fino alla nuova frontiera delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, il Gruppo Gandolfo annuncia il lancio di Gan Energia, la nuova società dedicata al mercato "gas and power". Le radici dell’azienda risalgono al 1975, quando il nonno Francesco dell’attuale CEO, rientrato da un’esperienza in Venezuela, avviò a Sambuca di Sicilia un’attività legata al gasolio agricolo. Attraverso tre generazioni, il Gruppo è cresciuto fino a diventare un player di riferimento nel settore energetico siciliano. A guidare il progetto è Francesco Gandolfo, CEO del Gruppo: "Gan Energia rappresenta un'evoluzione naturale della nostra storia. Se mio nonno partì con il gasolio agricolo e mio padre si espanse in quello industriale, oggi la transizione energetica ci impone di guardare alle energie pulite con la stessa determinazione che ci ha portato fin qui, ampliando il nostro impegno per rispondere a un nuovo bisogno: un’energia che non alimenta solo i viaggi, ma anche le case e le imprese dei nostri clienti. Offrire 'bollette pulite' e trasparenti è il nostro obiettivo, mantenendo fiducia, vicinanza e filiera corta, valori che ci contraddistinguono da quasi cinquant'anni. Non vogliamo solo produrre o gestire energia, ma generare valore economico e sociale, creando occupazione e innovazione a partire dalle nostre competenze storiche.”

La presentazione di Gan Energia si è svolta a Villa Igiea durante l’evento "Energie e sinergie sostenibili", simbolo della nuova direzione aziendale, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Edy Tamajo, assessore alle attività produttive della Regione Siciliana, Mimma Calabrò e Pietro Alongi, rispettivamente assessore alle politiche sociali e ambientali del Comune di Palermo e Giuseppe Miroddi, Responsabile Area Corporate Sicilia di UniCredit. “UniCredit accompagna il percorso di crescita del Gruppo Gandolfo già da diversi anni - ha sottolineato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - sostenendo investimenti orientati all’innovazione e alla transizione energetica. Iniziative come il lancio di Gan Energia confermano la visione di un’impresa capace di coniugare sviluppo industriale e sostenibilità ambientale. Come banca, continuiamo a essere al fianco delle realtà imprenditoriali che scelgono modelli di business responsabili e concreti, contribuendo alla creazione di valore duraturo per l’economia siciliana”.

FG Holding Benefit, la nuova struttura del Gruppo, pone al centro del proprio statuto il beneficio comune, la sostenibilità ambientale, sociale e di governance, e la transizione energetica. L'ingresso nel settore energetico con Gan Energia rappresenta dunque una scelta strategica e consapevole in ottica ESG. Il Gruppo ha acquisito un parco fotovoltaico da 1 MWp nel Comune di Castellammare del Golfo, capace di produrre 1,5 GWh all’anno. Il 40% del fabbisogno aziendale sarà coperto internamente, azzerando le emissioni di CO2, mentre il restante 60% verrà fornito ai clienti, garantendo energia 100% green a prezzi fissi. Parallelamente, il Gruppo Gandolfo è protagonista di una grande operazione industriale nel settore carburanti: insieme a EOS guiderà il rilancio del ramo di Europam, con un investimento di circa 50 milioni di euro e il controllo del 95% di oltre 200 impianti nel Nord Italia. Il Gruppo ha convertito il deposito di via Messina Marine e alcune stazioni per l’erogazione di HVO, un biocarburante derivato da scarti vegetali e animali che riduce le emissioni fino all’85-90%. Sono previsti inoltre impianti di ricarica elettrica e sistemi di Intelligenza Artificiale per ottimizzare i percorsi della flotta, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale.

Gan Energia è entrata nel mercato nel settembre 2025, distinguendosi dai grandi operatori e raggiungendo rapidamente un fatturato di 5 milioni di euro. "Abbiamo lanciato la politica delle 'bollette pulite': tariffe trasparenti con sole tre voci in fattura. A differenza delle multinazionali – spiega Gandolfo – puntiamo sulla vicinanza al cliente e sulla filiera corta. Il legame con il territorio resta centrale: la 'Sambuca special' a spread zero è dedicata ai residenti di Sambuca di Sicilia, dove abbiamo aperto anche il primo sportello fisico, il 'Gan Point'. La sostenibilità è parte integrante del modello di business, sviluppato insieme agli stakeholder, con l’obiettivo di costruire relazioni trasparenti e promuovere un uso consapevole dell’energia". Il team operativo è composto in prevalenza da donne; le nuove assunzioni nella rete vendita daranno impulso all’occupazione in Sicilia, valorizzando le risorse locali. Con quasi 50 anni di storia, il Gruppo Gandolfo è una delle principali realtà siciliane nel settore oil e logistica. Conta circa 50 stazioni di servizio su strada, 4 impianti marini (Palermo, Catania, Trapani e Agrigento), 4 depositi commerciali, una flotta di mezzi di proprietà e oltre 50 dipendenti diretti (con un indotto di oltre 200 persone). Con un fatturato di gruppo di circa 140 milioni di euro, l’azienda guarda al futuro attraverso innovazione tecnologica e transizione ecologica.