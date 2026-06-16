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Sicurezza, Giovenali (Ordine Ingegneri Roma): "Informazioni condivise per decisioni in tempo reale"

"Integrità delle informazioni va garantita sul piano tecnico e su quello etico"

Stefano Giovenali - (Adnkronos)
Stefano Giovenali - (Adnkronos)
16 giugno 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La sicurezza urbana dipende strettamente dalla conoscenza capillare di ciò che accade nel territorio, ovvero da un monitoraggio assoluto del sistema città". Lo ha detto Stefano Giovenali, nuovo presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, intervenendo al convegno 'Sicurezza urbana: innovazione, infrastrutture e partenariato pubblico-privato per le città del futuro', organizzato a Roma dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.

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Secondo Giovenali, la gestione della sicurezza urbana richiede l’utilizzo di una grande quantità di informazioni. "I dati devono essere aggregati, interconnessi e utilizzati collegialmente da tutti i soggetti interessati", ha spiegato, evidenziando la necessità di disporre di strumenti che consentano decisioni rapide e tempestive.

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri ha inoltre richiamato il tema della responsabilità nella gestione delle informazioni. "L’integrità dei dati deve essere garantita non solo sotto il profilo tecnico della sicurezza, ma anche sotto quello etico", ha sottolineato. "In questo contesto il ruolo degli Ordini professionali è fondamentale per assicurare che chi gestisce queste informazioni agisca con piena responsabilità etica", ha concluso.

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sicurezza urbana informazioni condivise decisioni in tempo reale
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