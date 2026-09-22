Sindaco di Fiumicino, "L'aeroporto diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale"

“Fiumicino diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale”, ha esordito così il sindaco, Mario Baccini, all’interno dell’aeroporto di Leonardo da Vinci durante la presentazione del progetto Move & Fly che porterà lo sport all’interno di terminal T1 e T3. “L’aeroporto migliora sempre di più i propri servizi nella cultura dell'accoglienza, che è il codice genetico anche di un'area vasta che non comprende solo l'aeroporto ma comprende anche la città che lo ospita”, ha continuato.

“Oggi questo punto di riferimento per il benessere mentale, fisico e sportivo è significativo perché davanti a una maggiore domanda di qualità di servizi c'è una risposta altrettanto adeguata”, ha proseguito il primo cittadino di Fiumicino congratulandosi con la gestione dell’aeroporto.