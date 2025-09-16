circle x black
Cerca nel sito
 

Smart City, Giovannini (Tor Vergata): "Necessario integrare politiche e coinvolgere cittadini"

16 settembre 2025 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La città è un luogo complesso e per questo servono soluzioni complesse. Bisogna integrare le politiche settoriali fra di loro oltre a coinvolgere i cittadini, la società civile e le imprese. Le best practices vanno imparate da esempi all'estero ma anche in Italia, pensiamo alle nove città che hanno deciso di diventare decarbonizzate entro il 2030 e stanno attuando un approccio sistemico" Ha dichiarato Enrico Giovannini, Professore ordinario di Statistica economica e Sviluppo sostenibile dell'Università di Roma Tor Vergata a margine del Forum Mobility & Smart City organizzato da Comunicazione Italiana, nella tappa di apertura dedicata al tema della Co-intelligenza urbana, della Blue Green Week 2025.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Israele, famiglie ostaggi in protesta contro operazione Gaza City
News to go
Debito pubblico in calo a luglio, cosa dice Bankitalia
News to go
Meloni: "Senza informazione libera non c'è vera democrazia"
News to go
Scuola, si torna tra i banchi
News to go
Influenza, la vaccinazione non decolla: i dati
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza